Meerut News: कार्यकर्ताओं से किया संवाद, पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:51 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:51 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के गांव नानू में बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने तथा ग्रामीणों से लगातार संवाद बनाए रखने को लेकर चर्चा की।
सपा नेता चौधरी वसीम राजा ने कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने का अभियान है। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों, मजदूरों, युवाओं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने, उनकी समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जानू चौधरी, विजयपाल कश्यप, बबलू, तस्सवुर, सतपाल कश्यप, कमल गिरी, गुलफाम सैफी, राजीव गुर्जर और नीरज गुर्जर ने विचार रखे। नाजिम प्रधान, जफर अली, डॉ. वसीम नानू, नदीम त्यागी, आलम नानू, साजिद, गयूर और सलीम किनौनी ने भी चौपाल में सहभागिता की।
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सरधना। सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के गांव नानू में बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने तथा ग्रामीणों से लगातार संवाद बनाए रखने को लेकर चर्चा की।
सपा नेता चौधरी वसीम राजा ने कार्यकर्ताओं ने पार्टी के कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और उनके अधिकारों की आवाज उठाने का अभियान है। समाजवादी पार्टी लगातार किसानों, मजदूरों, युवाओं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों के हितों की बात करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करने, उनकी समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
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जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय के साथ काम करने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जानू चौधरी, विजयपाल कश्यप, बबलू, तस्सवुर, सतपाल कश्यप, कमल गिरी, गुलफाम सैफी, राजीव गुर्जर और नीरज गुर्जर ने विचार रखे। नाजिम प्रधान, जफर अली, डॉ. वसीम नानू, नदीम त्यागी, आलम नानू, साजिद, गयूर और सलीम किनौनी ने भी चौपाल में सहभागिता की।
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