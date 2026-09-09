Meerut News: मां मरियम के जीवन से प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा

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सरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में मंगलवार रात को प्रभु यीशु की माता धन्य कुंवारी मां मरियम का जन्मदिन श्रद्धा, उल्लास और धार्मिक भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया। विशेष प्रार्थना सभा और मिस्सा बलिदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और मां मरियम को श्रद्धापूर्वक याद किया।मेरठ कैथेड्रल चर्च के मुख्य पुरोहित फादर एल. तारसिस ने विशेष मिस्सा बलिदान चढ़ाया। उन्होंने अपने प्रवचन में धन्य कुंवारी मां मरियम के प्रेरणादायक जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मां मरियम का जीवन विश्वास, त्याग, समर्पण और सेवा की प्रेरणा देता है। वह श्रद्धालुओं को प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलने तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम, शांति और भाईचारे की भावना को मजबूत करना ही धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।चर्च में विशेष प्रार्थना और धार्मिक गीत प्रस्तुत किए गए। इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों और अन्य प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक प्रस्तुतियां दीं। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं ने तालियों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। पल्ली पुरोहित फादर मार्टिन रावत ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी लोगों और श्रद्धालुओं का आभार जताया।