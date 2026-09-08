Meerut News: ससुराल वालों ने महिला और उसकी मां को पीटा, घर से निकालकर लगाया ताला

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साढ़े तीन घंटे बाद घर में दाखिल हुई महिला, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांचमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। ब्रह्मपुरी थाना पर तहरीर देकर सरस्वती लोक निवासी रैना ने मंगलवार शाम आरोप लगाया कि उनके पति व ससुराल वालों ने उसे व उसकी मां अनिता को पीटकर घर से निकाल दिया। महिला ने हंगामा किया और घर के बाहर रहकर पुलिस से मदद की गुहार लगाती रही। साढ़े तीन घंटे बाद महिला घर के दाखिल हुई। महिला का कहना है कि वह एक साल से मकान में रह रही है। पति और ससुराल वाले यहां नहीं रहते लेकिन उन्हें निकालकर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली।रैना ने बताया कि वह मूलरूप से मोदीनगर की रहने वाली है। दस साल पहले उसका विवाह मयंक से हुआ था। दंपती के संतान नहीं है। उसका आरोप है कि पति कई माह से उससे अलग देहरादून में रहता है। उसका ससुराल वालों से विवाद में चल रहा है। रैना का कहना है कि सोमवार को उसकी मां भी उसके पास आ गई थी।मंगलवार शाम उसका पति, अपनी मां व देवर के साथ आए। उन्होंने रैना व उसकी मां को शाम चार बजे पीटकर घर से निकाल दिया। इसके बाद मयंक मकान के अंदर रह गया और उसका भाई व मां मकान के गेट पर बाहर से ताला लगाकर चले गए। इसके बाद महिला ने डायल 112 और 1090 पर कॉल कर कार्रवाई व ताला खुलवाने की मांग की।महिला का कहना है कि मकान पर कब्जा करने और उसे घर से निकालने के लिए यह साजिश रची गई है। रैना की मां अनिता के चोट लगी है। उसने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। इसके बाद रैना शाम साढ़े सात बजे फिर से मकान में चली गई।सीओ ब्रह्मपुरी रामप्रकाश का कहना है कि थाना पुलिस को महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच व कार्रवाई का निर्देश दिया है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।