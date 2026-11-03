हस्तिनापुर: नकली सिगरेट फैक्टरी के 4 फरार आरोपियों पर 25 हजार इनाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। दूधली खादर गांव के जंगल में संचालित फर्जी सिगरेट फैक्टरी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज की है। पुलिस ने दो महीने से फरार चल रहे चार आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।बीती तीन सितंबर को दूधली खादर गांव के समीप मखदूमपुर मार्ग पर एक डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग में नामचीन कंपनी के नाम से नकली सिगरेट तैयार की जा रही थीं। विदेशी मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर नकली सिगरेट बनाई जा रही थीं। तैयार सिगरेट को बाजार में आसानी से खपाया जा रहा था। आईटीसी कंपनी की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज होने के बाद इस फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ।पुलिस ने छापा मारते हुए फैक्टरी से करीब 10 करोड़ रुपये की आधुनिक मशीनें बरामद कीं। सिगरेट बनाने की सामग्री भी मौके से जब्त की गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इन मशीनों को कंबोडिया से लाया गया था। यह मशीन हस्तिनापुर तक कैसे पहुंची, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। पुलिस ने मौके से रवि किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे।मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी और स्वाट टीम प्रभारी की भूमिका को लेकर भी जांच बैठाई गई थी। पुलिस फरार दीपक उर्फ बाबा, तरुण सहरावत, रवि पॉवर और गौरव उर्फ गोलू की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अब इन चारों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि फरार आरोपियों पर इनाम घोषित है और उनकी गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।