धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है हस्तिनापुर: दिनेश खटीक

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। कस्बे के बंगाली बाजार चौराहे पर स्थित सार्वजनिक स्थायी श्री श्री दुर्गा माता मंदिर में शनिवार को पांच दिवसीय श्री श्री सार्वजनिक मां दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू हुआ। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। उन्होंने मां दुर्गा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की।यह महोत्सव श्री श्री दुर्गा पूजा सांस्कृतिक विकास कमेटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया है। दिनेश खटीक ने हस्तिनापुर को महाभारत कालीन ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी बताया। उन्होंने कहा कि इस पावन भूमि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। मंत्री ने बताया कि यहां अनेक ऋषि-मुनियों ने तपस्या की थी। उन्होंने हस्तिनापुर की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को उजागर किया। लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है।दिनेश खटीक ने कहा कि हस्तिनापुर निरंतर विकास की ओर बढ़ रहा है। कस्बे को भव्य रूप देने के लिए विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सरकार क्षेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। महोत्सव के शुभारंभ पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में मां दुर्गा के जयकारे गूंजते रहे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कमेटी के बबलू विश्वास और सुभाष सहित अन्य सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया।