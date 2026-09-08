Meerut News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य जागरण और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, कलाकारों ने पेश की मनमोहक प्रस्तुतियां

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शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना, तिलक लगाकर और फीता काटकर किया गया। जागरण मंडली के कलाकारों द्वारा श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और उनके जीवन प्रसंगों का सुंदर गुणगान किया गया। कलाकारों ने राधा-कृष्ण और सुदामा के स्वरूप में एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। मंचन के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा, कंस के अत्याचारों से मुक्ति, और वासुदेव द्वारा बाल रूप में उन्हें गोकुल ले जाने के प्रसंग का सजीव चित्रण किया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए।मुख्य अतिथि भाजपा नेता मिलन सोम, व्यापारी नेता सतीश जाटव, कांग्रेस नेता सैयद रिहानुद्दीन, बसपा नेता विनीत भराला, शमीम रिजवी, दिलशाद कुरैशी, आचार्य बृजमोहन बिश्नोई एवं अनिरुद्ध बिश्नोई मौजूद रहे। आयोजन में युवा समिति के परविंदर जाटव, मनोज जाटव, राकेश जाटव, हरेंद्र, आशु वर्मा, अभिषेक, गौतम कुमार, धर्मपाल, मनीष बिश्नोई, मास्टर रविंद्र कुमार आदि का सहयोग रहा।