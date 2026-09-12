Meerut News: महंत अवैद्यनाथ की पुण्यतिथि पर निकली जनजागरण शोभायात्रा

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... संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज मित्तल ने फीता काटकर किया शुभारंभमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ।विश्व हिंदू महासंघ की ओर से ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवैद्यनाथ जी की 12 वीं पुण्यतिथि श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर धर्म, गो-संरक्षण और हिंदू समाज की एकजुटता का संदेश देने के लिए जनजागरण शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में गो सेवा का संकल्प लिया गया।शोभायात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता नीरज मित्तल ने फीता काटकर किया। इस दौरान पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, महापौर हरिकांत अलुवालिया और तस्वीर सिंह चपराना सहित अन्य अतिथियों ने महंत अवैद्यनाथ जी की छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की और नारियल फोड़कर यात्रा का शुभारंभ किया।जिला प्रभारी दीपक तोमर ने कहा कि सनातन धर्म, गो संरक्षण और हिंदू समाज की एकजुटता के लिए सभी को सक्रिय रूप से आगे आना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से जनजागरण अभियान में सहभागिता का आह्वान किया।आयोजन में जिला अध्यक्ष करण सिंह, पार्षद राजेश खन्ना, महामंत्री गणेश अग्रवाल, जिला मंत्री मनमोहन हरदोई, जिला मंत्री शुभम भारद्वाज, जिला सहसंयोजक ठाकुर जतिन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी कपिल लोधी, राजपुर ब्लॉक अध्यक्ष विनय कुमार रहे।