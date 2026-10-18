दान करने से होता है कल्याण : राजेश सेठी

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। आर्य समाज थापरनगर में रविवारीय सत्संग हुआ। इसमें मुख्य वक्ता राजेश सेठी ने कहा कि जिस प्रकार हम भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा कराते हैं। उसी प्रकार इस लोक और परलोक में कल्याण के लिए दान करना चाहिए। वेदों में भी इसका उल्लेख है।धर्म की रक्षा के तीन आधारों में दान भी प्रमुख है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने दान, यज्ञ और तप जैसे कर्मों को नहीं छोड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, श्रेष्ठ विचारों और भोजन के माध्यम से समाजसेवा करने वालों को दान देना चाहिए। किसी की तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के बजाय उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया गया दान सर्वोत्तम है। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार के लिए किया गया दान समाज और राष्ट्र का कल्याण करता है।दान सदैव विनम्रता और श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ देना चाहिए। अहंकार के साथ दिया गया दान तामसिक कहलाता है। इस अवसर पर धर्मवीर सिंह, प्रीति सेठी और रेखा आर्य ने भजन प्रस्तुत किए। आचार्य सत्य प्रकाश शास्त्री के ब्रह्मत्व में देवयज्ञ संपन्न हुआ। इसमें यजमान सुनीता और मुकेश कन्नौजिया रहे। कार्यक्रम का संचालन मंत्री मनीष शर्मा ने किया। इस अवसर पर करुणा सागर बाली, भानु बत्रा, कमलेश चांदना, विदुला सोनी, ऋचा सेठी, आशीष सेठी, अरविंद कुमार, विकास शर्मा, कृष्ण कुमार रहे।