Meerut News: धूमधाम से हुआ गणेश विसर्जन, भोला गंगनहर में बप्पा को दी भावभीनी विदाई

सुबह से ही भोला झाल गंगनहर के तट पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। विभिन्न पूजा समितियों और घरों में स्थापित गणपति की प्रतिमाओं को गाजे-बाजे और अबीर-गुलाल उड़ाते हुए शोभायात्रा के रूप में झाल पर लाया गया। श्रद्धालुओं ने पहले भगवान गणेश की अंतिम आरती उतारी, मोदक व प्रसाद का वितरण किया और फिर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बप्पा को विदाई दी। विसर्जन के दौरान गंगनहर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और जानी थाना पुलिस पूरी तरह सतर्क रही और गोताखोरों को मुस्तैद रखा गया। साथ ही प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से निर्धारित व सुरक्षित घाटों पर ही विसर्जन करने की अपील की गई। दिनभर चले विसर्जन कार्यक्रम के बाद देर शाम तक भोला झाल परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना करते हुए अगले वर्ष विघ्नहर्ता के पुनः आगमन की प्रार्थना की।