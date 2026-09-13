Meerut News: गोरख दरबार में 11 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव तैयारी पूर्ण
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 12:20 PM IST
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मेरठ। गुरु गोरखनाथ पावन धाम गोरख दरबार में गणेश चतुर्थी महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 14 सितंबर को सुबह 10 बजे पंडित कुलदीप नारायण शर्मा के सानिध्य में मुख्य हवन पूजन होगा। महंत शेखर गोरखपंथी मुख्य पूजा अर्चना करेंगे। प्रथम दिन गणपति महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। महोत्सव में प्रतिदिन सुबह पांच बजे प्रभात आरती और शाम सात बजे महाआरती होगी। गोरख दरबार में बाहर से गणेश प्रतिमा लाकर विसर्जन नहीं किया जाता। मंदिर में स्थापित सिद्धिविनायक जी की ही 11 दिनों तक आराधना होती है। अखंड ज्योत के साथ हवन-यज्ञ, कीर्तन और पाठ होंगे। 95 वर्ष से अधिक उम्र की माता लीला देवी के मार्गदर्शन में आयोजन हो रहा है।
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