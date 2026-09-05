छोटे राज्य के गठन से तेजी से होगा विकास : सत्यपाल यादव
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Sat, 05 Sep 2026 10:02 PM IST
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चैंबर ऑफ कॉमर्स में पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा के समारोह में उठी अलग राज्य की मांग
महत्वपूर्ण न्यूज....... आरिश सर द्वारा आदेशित...
- आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा की ओर से चैंबर ऑफ कॉमर्स में पश्चिम प्रदेश निर्माण की मांग को लेकर भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, किसानों, व्यापारियों, युवाओं और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।
सम्मेलन में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए अलग पश्चिम प्रदेश का गठन समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य के गठन से प्रशासन जनता के अधिक करीब पहुंचेगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।
केंद्रीय महासचिव कर्नल सुधीर कुमार ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और त्वरित न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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केंद्रीय संगठन मंत्री ओमबीर सिंह वीरवाल ने आंदोलन को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया।
मेरठ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के बार अध्यक्ष केपी शर्मा ने कहा कि पश्चिम प्रदेश निर्माण की मांग किसी क्षेत्र के विरोध में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन और जनता के अधिकारों के लिए है।
सत्यपाल सिंह यादव, कर्नल सुधीर कुमार, ओमबीर सिंह वीरवाल और केपी शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने संगठन को मजबूत करने तथा पश्चिम प्रदेश निर्माण आंदोलन को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया।
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- आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा की ओर से चैंबर ऑफ कॉमर्स में पश्चिम प्रदेश निर्माण की मांग को लेकर भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, किसानों, व्यापारियों, युवाओं और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए।
सम्मेलन में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सत्यपाल सिंह यादव ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी और क्षेत्रफल को देखते हुए अलग पश्चिम प्रदेश का गठन समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि छोटे राज्य के गठन से प्रशासन जनता के अधिक करीब पहुंचेगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी।
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केंद्रीय महासचिव कर्नल सुधीर कुमार ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं और त्वरित न्याय जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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केंद्रीय संगठन मंत्री ओमबीर सिंह वीरवाल ने आंदोलन को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने पर जोर दिया।
मेरठ हाईकोर्ट संघर्ष समिति के बार अध्यक्ष केपी शर्मा ने कहा कि पश्चिम प्रदेश निर्माण की मांग किसी क्षेत्र के विरोध में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास, सुशासन और जनता के अधिकारों के लिए है।
सत्यपाल सिंह यादव, कर्नल सुधीर कुमार, ओमबीर सिंह वीरवाल और केपी शर्मा सहित उपस्थित लोगों ने संगठन को मजबूत करने तथा पश्चिम प्रदेश निर्माण आंदोलन को जनआंदोलन बनाने का संकल्प लिया।