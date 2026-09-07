Meerut News: छुर गांव में फायर सर्विस मैन पर की फायरिंग, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

सरधना। छुर गांव निवासी अंकित ने गांव के ही एक युवक पर घर पर पहुंचकर गाली-गलौज करने और विरोध करने पर दो राउंड फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रिपोर्ट के अनुसार, छुर निवासी अंकित पुत्र सत्येंद्र ने बताया कि वह एफएम फायर सर्विस गाजियाबाद में तैनात है। दो दिन के अवकाश पर वह तीन सितंबर को घर आया था। आरोप है कि पांच सितंबर की सुबह करीब सात बजे आरोपी नरेंद्र उसके घर पहुंचा। उस समय अंकित इन्वर्टर ठीक कराने के लिए बाहर गया हुआ था। करीब साढ़े नौ बजे घर लौटने पर नरेंद्र ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अंकित का आरोप है कि जब उसने गाली देने का विरोध किया तो नरेंद्र ने दो राउंड फायर किए और जान से मारने की धमकी दी। लोगों को आता देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी।पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी नरेंद्र के खिलाफ जान लेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच के साथ ही आरोपी की तलाश में जुटी है।