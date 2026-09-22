फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Farmers Hold Mahapanchayat in Bijnor Over Delayed Sugarcane Payments and Other Demands

बिजनौर: गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज समेत कई मांगों को लेकर बिजनौर में किसानों की महापंचायत

Tue, 22 Sep 2026 04:23 PM IST
Dimple Sirohi
Dimple Sirohi Dimple Sirohi
Updated Tue, 22 Sep 2026 04:23 PM IST
सार

बिजनौर में गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब पर ब्याज दिलाने, गंगा एक्सप्रेसवे में चिह्नित भूमि का सर्किल रेट वर्तमान स्थिति के अनुसार करने और लागत के अनुसार गन्ना मूल्य घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की महापंचायत हो रही है।

विज्ञापन
Farmers Hold Mahapanchayat in Bijnor Over Delayed Sugarcane Payments and Other Demands
बिजनौर में किसान महापंचायत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिजनौर में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की महापंचायत हो रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित महापंचायत में गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब पर ब्याज दिलाने, गंगा एक्सप्रेसवे में चिह्नित भूमि का सर्किल रेट वर्तमान स्थिति के अनुसार करने और गन्ना मूल्य लागत के अनुसार घोषित करने समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं। महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह भी पहुंचे हैं।

विज्ञापन


कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की महापंचायत
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मंगलवार को बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की महापंचायत हो रही है। विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित महापंचायत में किसान अपनी समस्याओं और मांगों को उठा रहे हैं।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: सियासत: इकरा हसन का बड़ा बयान, कहा-प्रदेश में भाजपा को सपा ही हरा सकती है, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी

विज्ञापन
विज्ञापन

गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज की मांग
महापंचायत में किसानों की प्रमुख मांग गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब से जुड़ी है। किसानों ने विलंब की अवधि का ब्याज दिलाने की मांग उठाई है। इसके अलावा गन्ना मूल्य को उसकी लागत के अनुसार घोषित करने की मांग भी की जा रही है।

गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि के सर्किल रेट का मुद्दा
किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित भूमि के सर्किल रेट को वर्तमान स्थिति के अनुसार किए जाने की मांग भी उठाई है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत में अपनी बात रख रहे हैं।

वीएम सिंह भी पहुंचे
किसानों की महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह भी पहुंचे हैं। उनके सामने किसान अपनी विभिन्न मांगें रख रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed