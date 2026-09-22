बिजनौर: गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज समेत कई मांगों को लेकर बिजनौर में किसानों की महापंचायत
Updated Tue, 22 Sep 2026 04:23 PM IST
बिजनौर में गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब पर ब्याज दिलाने, गंगा एक्सप्रेसवे में चिह्नित भूमि का सर्किल रेट वर्तमान स्थिति के अनुसार करने और लागत के अनुसार गन्ना मूल्य घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की महापंचायत हो रही है।
विस्तार
बिजनौर में मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की महापंचायत हो रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित महापंचायत में गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब पर ब्याज दिलाने, गंगा एक्सप्रेसवे में चिह्नित भूमि का सर्किल रेट वर्तमान स्थिति के अनुसार करने और गन्ना मूल्य लागत के अनुसार घोषित करने समेत कई मांगें उठाई जा रही हैं। महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह भी पहुंचे हैं।
कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की महापंचायत
राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मंगलवार को बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की महापंचायत हो रही है। विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित महापंचायत में किसान अपनी समस्याओं और मांगों को उठा रहे हैं।
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गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज की मांग
महापंचायत में किसानों की प्रमुख मांग गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब से जुड़ी है। किसानों ने विलंब की अवधि का ब्याज दिलाने की मांग उठाई है। इसके अलावा गन्ना मूल्य को उसकी लागत के अनुसार घोषित करने की मांग भी की जा रही है।
गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि के सर्किल रेट का मुद्दा
किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित भूमि के सर्किल रेट को वर्तमान स्थिति के अनुसार किए जाने की मांग भी उठाई है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत में अपनी बात रख रहे हैं।
वीएम सिंह भी पहुंचे
किसानों की महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह भी पहुंचे हैं। उनके सामने किसान अपनी विभिन्न मांगें रख रहे हैं।