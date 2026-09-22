बिजनौर: गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज समेत कई मांगों को लेकर बिजनौर में किसानों की महापंचायत

गन्ना मूल्य भुगतान में देरी पर ब्याज की मांग

महापंचायत में किसानों की प्रमुख मांग गन्ना मूल्य भुगतान में विलंब से जुड़ी है। किसानों ने विलंब की अवधि का ब्याज दिलाने की मांग उठाई है। इसके अलावा गन्ना मूल्य को उसकी लागत के अनुसार घोषित करने की मांग भी की जा रही है।



गंगा एक्सप्रेसवे की भूमि के सर्किल रेट का मुद्दा

किसानों ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित भूमि के सर्किल रेट को वर्तमान स्थिति के अनुसार किए जाने की मांग भी उठाई है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत में अपनी बात रख रहे हैं।



वीएम सिंह भी पहुंचे

किसानों की महापंचायत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह भी पहुंचे हैं। उनके सामने किसान अपनी विभिन्न मांगें रख रहे हैं।