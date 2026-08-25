फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Family attacked for standing outside the house

Meerut News: घर के बाहर खड़े होने का विरोध में परिवार पर हमला

Tue, 25 Aug 2026 11:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
Family attacked for standing outside the house
- हमले में तीन भाई हुए घायल
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
कंकरखेड़ा। रोहटा रोड स्थित सिंधावली गांव में मंगलवार रात घर के सामने खड़े होकर बीड़ी पीने से मना करना जुबैर व उसके परिवार को भारी पड़ गया। इसी बात को लेकर शुरू हुआ विवाद रात में खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि ठेकेदार उमर ने परिजनों के साथ धारदार हथियार और लाठी-डंडे लेकर पीड़ित के घर में घुस गया। आरोपियों ने परिवार पर हमला कर दिया। हमले में पीड़ित के भाई गुलजार और इमरान गंभीर रूप से घायल हो गए।
सिंधावली निवासी जुबैर ने कंकरखेड़ा थाना पुलिस को बताया कि उनके घर के बाहर पड़ोसी ठेकेदार उमर का बेटा अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। घर के बाहर खड़े होकर युवक सिगरेट व बीड़ी पीते हैं। इस कारण महिलाओं व युवतियों को सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। पूर्व में कई बार युवकों को वहां से जाने के लिए कहा गया था। लेकिन वह अभद्रता करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते थे।
विज्ञापन

मंगलवार दोपहर भी उमर का बेटा दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़ा था। पीड़ित के परिजन ने उन्हें वहां से जाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों की महिलाओं में कहासुनी हो गई। आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया। आरोप है कि रात में उमर परिजनों के साथ धारदार हथियार और लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आया। आरोपियों ने परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। चीख-पुकार और शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची तो हमलावर धमकी देते हुए वहां से भाग गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। घायल परिजन शोभापुर चौकी पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed