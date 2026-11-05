Meerut News: रंगोली बनाकर बताया संविधान का महत्व
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Thu, 05 Nov 2026 05:58 PM IST
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मवाना। कृषक इंटर कॉलेज में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता और वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार के संचालन में छात्र-छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से संविधान के महत्व को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में कक्षा दस की छात्रा माही, तरन, आजमी, नाबिया, सानिया और जया आदि ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में नीरज कुमार, जयमंगल सिंह एवं विनोद कुमार का विशेष योगदान रहा। संवाद
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