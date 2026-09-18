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शोध में गुणवत्ता और नैतिकता पर जोर दें : त्रिवेणी दत्त

Fri, 18 Sep 2026 06:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:54 PM IST
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Emphasize quality and ethics in research: Triveni Dutt
कृषि विवि में 10 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन
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संवाद न्यूज एजेंसी

मोदीपुरम। सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय में 10 दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हुआ। कृषि आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग की ओर से इसका आयोजन हुआ। मिनी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉ त्रिवेणी दत्त ने प्रतिभागियों से शोध में नवीनता वैज्ञानिक गुणवत्ता और नैतिकता को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

कुलपति ने कहा कि शोध का उद्देश्य केवल शोधपत्र प्रकाशित करना नहीं बल्कि उसके परिणामों को समाज और कृषि के लिए उपयोगी बनाना होना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और तकनीकी दक्षताओं को अपने शोध कार्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शोधार्थियों और विद्यार्थियों को प्रेरित किया।दस दिनों में विशेषज्ञों ने शोध समस्या की पहचान अनुसंधान नैतिकता साहित्य समीक्षा शोध पद्धति शोध प्रस्ताव लेखन परियोजना प्रबंधन और डेटा प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण एआई आधारित डेटा विश्लेषण वैज्ञानिक लेखन प्रकाशन नैतिकता संदर्भ प्रबंधन शोध प्रभाव एवं अकादमिक दृश्यता बायोइन्फॉर्मेटिक्स शोध नेटवर्किंग और प्रभावी शोध प्रस्तुतिकरण जैसे विषय भी प्रशिक्षण में शामिल रहे। कार्यक्रम का आभार कोर्स कोर्आडिटनेटर डा हितेश कुमार ने जताया। समापन समारोह में कुलसचिव डॉ वीपी सिंह, निदेशक अनुसंधान डॉ कमल खिलाड़ी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के निदेशक प्रो एलके गंगवार, निदेशक प्रसार डॉ सतेंद्र खारी, डीन ऐजी डॉ रामजी सिंह, डीन डॉ पंकज कुमार, डीन हार्टीकल्चर डॉ बिजेंद्र सिंह, डॉ पुष्पेंद्र ढाका आदि मौजूद रहे।
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