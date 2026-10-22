Meerut News: चीनी मांझे में उलझकर चील घायल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

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सिसौला गांव में बृहस्पतिवार को एक चील पेड़ पर उलझे चाइनीज मांझे में फंस गई। मांझा उसके पंखों और पैरों में बुरी तरह लिपट गया था। इसके चलते चील पेड़ से निकलने और उड़ने में असमर्थ थी। घटना की जानकारी सिसौला के सरकारी जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक गौरव चौधरी ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सावधानीपूर्वक चील को मांझे से मुक्त कराया।टीम में शामिल वन विभाग रिठानी के दरोगा सुकरमपाल और वाचर तरुण कुमार ने चील के पंखों और पैरों में लिपटे खतरनाक मांझे को सावधानी से काटकर अलग किया। इसके बाद घायल पक्षी को प्राथमिक उपचार के लिए पशु चिकित्सा केंद्र भेज दिया। बताया कि उपचार के बाद चील की हालत खतरे से बाहर है। रेस्क्यू अभियान में वन विभाग रिठानी के दरोगा सुकरमपाल और वाचर तरुण कुमार शामिल रहे।