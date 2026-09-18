फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   dhyaanchand nagar me hoga sadak nirmaan

Meerut News: ध्यानचंद नगर की सड़कों के लिए 1.70 करोड़ का बजट पास

Fri, 18 Sep 2026 07:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:57 PM IST
विज्ञापन
dhyaanchand nagar me hoga sadak nirmaan
Note.. अमर उजाला अभियान न्यूज
विज्ञापन

... पहले चरण में बी-ब्लॉक की तीन सड़कों का होगा निर्माण
.. शुक्रवार को पार्षद और अध्यक्ष अनिल पुंडीर की मौजूदगी में हुई नपाई
.. जर्जर सड़कों के सुधार की लंबे समय से थी मांग, उद्यमियों ने बजट स्वीकृत होने पर जताई खुशी
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ।
मेजर ध्यानचंद नगर की जर्जर सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए करीब एक करोड़ 70 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इस बात की पुष्टि करते हुए ध्यानचंद नगर इंडस्ट्रियल संगठन के अध्यक्ष अनिल पुंडीर ने बताया कि बजट से क्षेत्र की सड़कों की स्थिति में सुधार किया जाएगा। शुक्रवार को सड़क निर्माण कार्य के लिए सड़कों की नपाई पार्षद प्रशांत कसाना और मेजर ध्यानचंद नगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष अनिल पुंडीर की मौजूदगी में की गई।

प्रथम चरण में बी-ब्लॉक की तीन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर लंबे समय से सुधार की मांग की जा रही थी। बजट स्वीकृत होने के बाद क्षेत्र के उद्यमियों और पदाधिकारियों ने खुशी जताई। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। अब औद्योगिक क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद की विशाल मूर्ति स्थापित करने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर निगम से संगठन जगह की मांग करेगा।
विज्ञापन

अध्यक्ष अनिल पुंडीर ने कहा कि नगर निगम के द्वारा विकास कार्यों में सहयोग मिल रहा है। कुछ विषय अभी भी शेष हैं जिसके लिए प्रयास जारी रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed