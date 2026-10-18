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Meerut News: नवरात्र पर पांच करोड़ के विकास कार्य लोकार्पित

Sun, 18 Oct 2026 08:03 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:03 PM IST
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Development projects worth five crore inaugurated on Navratri
- नवरात्र में लगातार दूसरी बार ढाई करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण
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संवाद न्यूज एजेंसी
हस्तिनापुर। नगर पंचायत की चेयरपर्सन सुधा खटीक ने रविवार को करीब ढाई करोड़ रुपये के 16 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। नवरात्र के दौरान कस्बे में विकास कार्यों को गति दी गई।
इससे पहले 14 अक्तूबर को भी ढाई करोड़ रुपये की परियोजनाएं लोकार्पित हुई थीं। इस तरह पांच दिनों में कुल पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य पूरे हुए। इन परियोजनाओं में सीसी रोड, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स और पार्क सुंदरीकरण शामिल हैं। चेयरपर्सन सुधा खटीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना प्राथमिकता है। विकास कार्यों से मोहल्लों के लोगों को राहत मिलेगी।
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सुधा खटीक ने वार्ड नौ की नहरवाई कॉलोनी में सीसी मार्ग और नाली निर्माण का लोकार्पण किया। वार्ड 10 में माखननगर मुख्य मार्ग से 40 क्वार्टर तक सड़क और नाली बनी। वार्ड 11 में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह पार्क का सुंदरीकरण हुआ। वार्ड 12 में सड़क, नाली और फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर के पास आरसीसी कवर्ड नाले का निर्माण हुआ। वार्ड 13 के मुख्य मार्ग पर सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य भी पूरे हुए। वार्ड 14, 15, दो और पांच में भी सड़क, नाली और इंटरलॉकिंग टाइल्स के कार्य हुए।
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