Meerut News: त्योहार पर मेहंदी शिविर में उमड़ी महिलाओं की भीड़
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:43 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:43 PM IST
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लावड़। नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में बुधवार को निशुल्क मेहंदी शिविर लगाया गया। शिविर में महिलाओं और युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सुबह से ही मेहंदी लगवाने के लिए महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। देर शाम तक शिविर जारी रहा।
शिविर का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरपर्सन आफताब बेगम ने अपने पति हाजी शकील कुरैशी के साथ किया।महिलाओं और युवतियों के हाथों पर उनकी पसंद के अनुसार मेहंदी से आकर्षक डिजाइन बनाए गए। पारंपरिक बेल-बूटों के साथ आधुनिक डिजाइनों को भी महिलाओं ने खूब पसंद किया। चेयरपर्सन आफताब बेगम ने कहा कि नगर पंचायत की ओर से कस्बे के विकास और जनसुविधाओं के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और युवतियों के लिए आयोजित यह शिविर इसी दिशा में एक प्रयास है। भविष्य में भी कस्बावासियों के हित में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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शिविर का शुभारंभ नगर पंचायत चेयरपर्सन आफताब बेगम ने अपने पति हाजी शकील कुरैशी के साथ किया।महिलाओं और युवतियों के हाथों पर उनकी पसंद के अनुसार मेहंदी से आकर्षक डिजाइन बनाए गए। पारंपरिक बेल-बूटों के साथ आधुनिक डिजाइनों को भी महिलाओं ने खूब पसंद किया। चेयरपर्सन आफताब बेगम ने कहा कि नगर पंचायत की ओर से कस्बे के विकास और जनसुविधाओं के साथ सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं और युवतियों के लिए आयोजित यह शिविर इसी दिशा में एक प्रयास है। भविष्य में भी कस्बावासियों के हित में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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