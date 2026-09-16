Meerut News: पोस्टर और स्लोगन से मतदान के प्रति किया जागरूक
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:31 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 05:31 PM IST
विज्ञापन
सरधना। संत जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज में साक्षरता क्लब की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेते हुए पोस्टर, स्लोगन और वॉल पेंटिंग के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने आ वॉल पेंटिंग के माध्यम से भी मतदान के अधिकार का प्रयोग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का संदेश दिया गया। प्रधानाचार्या डॉ. सिस्टर मीना नायडू ने छात्राओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जागरूक नागरिक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकते हैं। संवाद
विज्ञापन