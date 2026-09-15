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Meerut News: बच्चों की कहासुनी में दंपती पर हमला, चार नामजद

Tue, 15 Sep 2026 10:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 10:59 PM IST
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Couple attacked over children's argument, four named
माछरा। किठौर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी के बाद एक दंपती पर धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमला किया गया। इस हमले में देवेंद्र और उनकी पत्नी रचना घायल हो गए। पीड़ित देवेंद्र ने चार लोगों को नामजद करते हुए तहरीर दी।
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देवेंद्र ने बताया कि उनके बेटे आदिव और पड़ोसी आयुष के बीच विवाद हुआ था। इसकी शिकायत करने पर उर्मिला, अभिषेक, आयुष और वंशिका ने उन्हें घेर लिया। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और दराती से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आईं रचना भी घायल हो गईं। आसपास के लोगों ने दंपती को हमलावरों से बचाया। सीओ किठौर दिव्य ज्योति राय ने बताया कि किठौर पुलिस ने चार लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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