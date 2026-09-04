Meerut News: फार्म हाउस में आग लगाकर तांबे के तार चोरी, लाखों का नुकसान

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संवाद न्यूज एजेंसीहस्तिनापुर। जंबूद्वीप स्थित अष्टापद मंदिर के पीछे बने एक फार्म हाउस में आग लगाकर तांबे के तार चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरों ने प्लास्टिक जलाकर तारों से तांबा निकाला और उसे चोरी कर लिया। इसी दौरान आग फैलने से फार्म हाउस में भी नुकसान हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।फार्म हाउस के मालिक राजेशपाल के अनुसार, बृहस्पतिवार रात पड़ोसी ने उन्हें फार्म हाउस में आग लगने की सूचना दी। जानकारी मिलते ही वह अपने चाचा गजेंद्र के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कुछ देर बाद पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर फार्म हाउस में आग लगी हुई थी। जांच के दौरान दीवारों पर लगी फिटिंग के तार टूटे मिले। परिसर में प्लास्टिक जलने की तेज बदबू भी आ रही थी। पीड़ित के मुताबिक, चोरों ने प्लास्टिक को आग लगाकर उसके अंदर से तांबे के तार निकाल लिए और चोरी कर ले गए। आशंका है कि तारों से प्लास्टिक हटाने के दौरान आग फैल गई।राजेशपाल ने पुलिस को बताया कि फार्म हाउस में पहले भी चोर घुसकर सामान चोरी कर चुके हैं। उस समय पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। इस बार दोबारा चोरी होने और आग लगने के बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है।सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।