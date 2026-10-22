Meerut News: किशोरी के साथ दुष्कर्म किया
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
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फलावदा। कस्बे के एक मोहल्ला निवासी पीडित पिता ने थाने में तहरीर देकर एक आरोपी पर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर लेकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया।
आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी युवक ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उस समय बेटी घर पर अकेली थी। शोर शराबा होने पर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी युवक ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उस समय बेटी घर पर अकेली थी। शोर शराबा होने पर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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