Meerut News: किशोरी के साथ दुष्कर्म किया

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आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी युवक ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उस समय बेटी घर पर अकेली थी। शोर शराबा होने पर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।