फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Committed rape of a teenage girl

Meerut News: किशोरी के साथ दुष्कर्म किया

Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:56 PM IST
विज्ञापन
Committed rape of a teenage girl
फलावदा। कस्बे के एक मोहल्ला निवासी पीडित पिता ने थाने में तहरीर देकर एक आरोपी पर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर लेकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया।
विज्ञापन

आरोप है कि बृहस्पतिवार को आरोपी युवक ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। उस समय बेटी घर पर अकेली थी। शोर शराबा होने पर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तथा पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन

--------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed