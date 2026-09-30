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मेरठ: सरधना में कॉलेज चुनाव के विवाद में ग्रामीण पर धारदार हथियार से हमले का आरोप, थाने पहुंचकर दी तहरीर

Wed, 30 Sep 2026 04:45 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 30 Sep 2026 04:45 PM IST
सार

सरधना के कपसाड़ गांव में इंटर कॉलेज के प्रबंधक समेत अन्य पदों के चुनाव को लेकर चल रहे विवाद के बीच ग्रामीण ने धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है।

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College Election Dispute Escalates in Kapsad, Villager Alleges Attack With Sharp Weapon
स्थानीय लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ में सरधना के कपसाड़ गांव में इंटर कॉलेज के प्रबंधक समेत अन्य पदों के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद मंगलवार रात और बढ़ गया। करण सिंह ने गांव के ही एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का आरोप लगाया है। बुधवार को वह ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।

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रास्ते में बैठने के दौरान विवाद का आरोप
करण सिंह पुत्र सुरेंद्र के अनुसार, मंगलवार रात वह गांव से मोदीपुरम जा रहा था। इसी दौरान वह गांव निवासी प्रमोद के यहां बैठ गया। आरोप है कि तभी गांव का ही एक व्यक्ति कार से वहां पहुंचा और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा।
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करण सिंह का आरोप है कि विरोध करने पर उक्त व्यक्ति ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया। हमले में वह घायल हो गया।

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कॉलेज चुनाव को लेकर पहले से विवाद
करण सिंह के पक्ष के लोगों के अनुसार, इंटर कॉलेज में प्रबंधक समेत अन्य पदों के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से न्यायालय में विवाद चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लगातार टिप्पणियां और आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं।

एक पक्ष का कहना है कि कॉलेज के विभिन्न पदों पर नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष पर लंबे समय से बिना चुनाव के पदों पर बने रहने का आरोप लगाया जा रहा है।

पुलिस ने शुरू की जांच
बुधवार दोपहर घायल करण सिंह ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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