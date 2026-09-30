मेरठ: सरधना में कॉलेज चुनाव के विवाद में ग्रामीण पर धारदार हथियार से हमले का आरोप, थाने पहुंचकर दी तहरीर

कॉलेज चुनाव को लेकर पहले से विवाद

करण सिंह के पक्ष के लोगों के अनुसार, इंटर कॉलेज में प्रबंधक समेत अन्य पदों के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से न्यायालय में विवाद चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लगातार टिप्पणियां और आरोप-प्रत्यारोप किए जा रहे हैं।



एक पक्ष का कहना है कि कॉलेज के विभिन्न पदों पर नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष पर लंबे समय से बिना चुनाव के पदों पर बने रहने का आरोप लगाया जा रहा है।



पुलिस ने शुरू की जांच

बुधवार दोपहर घायल करण सिंह ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर दी। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।