Meerut News: रोडवेज स्टैंड पर सफाई अभियान, चेयरमैन और ईओ ने किया श्रमदान

संवाद न्यूज एजेंसीमवाना । शासन के निर्देशानुसार चलाए जा रहे सेवा ही संकल्प अभियान और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया।अभियान में पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक और अधिशासी अधिकारी कृष्ण कान्त मिश्रा ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पालिका कर्मचारियों के साथ बढ़कर भाग लिया। अभियान के दौरान पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर सफाई कार्य में श्रमदान किया और आम नागरिकों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों से भी कूड़ा-कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने की अपील की, ताकि क्षेत्र में स्वच्छता का माहौल बना रहे।