Meerut News: मां दुर्गा की शोभायात्रा में गूंजे जयकारे, जगह-जगह हुई पुष्पवर्षा

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धर्मपुरा मोहल्ला स्थित रामतलैया मंदिर में विधिवत पूजन के बाद शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। संगीता पुंडीर, विमला अरोरा, श्वेता वर्मा और उमा त्यागी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। शोभायात्रा तारनी स्ट्रीट, चौक बाजार, भाटवाड़ा, ऊंचापुर, कुम्हारान, तहसील रोड और बिनौली रोड सहित नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। बाद में यह मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा में मां दुर्गा, भगवान शिव, मां सरस्वती और हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। आधा दर्जन से अधिक बैंडों ने भक्ति धुनें बजाकर श्रद्धालुओं को भावविभोर किया।मार्ग में श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्थानों पर पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कई जगह मंडप लगाकर प्रसाद भी वितरित किया गया। शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर मलखान सैनी, श्याम सिंह, महेंद्र सैनी, महेशचंद्र शर्मा, शरद त्यागी, सुशील प्रधान, पंकज जैन, बिजेंद्र जामा, जगमोहन वागड़ी, राम अवतार, मुनेश पंडित, देवेंद्र कुमार शर्मा, पिंटू जैन, प्रसिद्ध सक्सेना और अजयपाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।