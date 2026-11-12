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Meerut News: एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर जश्न

Thu, 12 Nov 2026 06:49 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:49 PM IST
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Celebrations over the alliance between AIMIM and Azad Samaj Party
सरधना। नगर में गठबंधन की खुशी में मिठाई बांटते एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। संव
दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने जमकर मिठाई बांटी, बोले-मजबूती से लड़ेंगे चुनाव
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा से सरधना में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने खुशी जताई। कालंद चुंगी स्थित कार्यालय पर जुटे कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर गठबंधन का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती से चुनाव लड़ाकर जिताया जाएगा।
कार्यक्रम में कुंवर हनीफ राणा ने कहा कि यह गठबंधन प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की नई शुरुआत कर सकता है। इससे वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित और मुस्लिम समाज को राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलेगा। हाजी सय्याद राणा ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी। आजाद समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामकिशोर ने कहा कि गठबंधन सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देने का काम करेगा। रामकिशोर ने कहा कि गठबंधन प्रदेश की राजनीति में नए आयाम स्थापित करने और सामाजिक न्याय के मुद्दों को मजबूती से उठाने का प्रयास करेगा।
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नसीम राणा ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हाजी जाकिर ने कहा कि एआईएमआईएम वंचित वर्गों को साथ लेकर उनके अधिकारों और विकास के लिए संघर्ष करेगी। इस मौके पर कारी उम्मीदुर्रहमान, खालिद मलिक, डॉ. वालीउर्रहमान, फरमाना अंसारी, विपिन, रिजवान और आकाश सहित मौजूद रहे।
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