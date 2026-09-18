Meerut News: आसपा की विचारधारा गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान

विज्ञापन

सरधना। कुलंजन गांव में बृहस्पतिवार रात तक आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। पार्टी की नीतियों और संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि शाहजेब रिजवी रहे। राजकुमार और चौधरी अरविंद ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और पार्टी की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम संयोजक दीपक और उनकी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया। सम्मेलन में फिरोज और मुदस्सर सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विचार-विमर्श किया।