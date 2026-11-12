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Meerut News: भाकियू धनसिंह कोतवाल का कमिश्नरी पर हंगामा

Thu, 12 Nov 2026 07:18 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 07:18 PM IST
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BKU Dhansingh Kotwal creates a stir at the Commissionerate
- भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को किसान विरोधी बताया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। भारतीय किसान यूनियन धनसिंह कोतवाल के प्रदेश अध्यक्ष नितेश पंवार के नेतृत्व में कार्यकताओं ने बृहस्पतिवार को भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान को लेकर कमिश्नरी कार्यालय के सामने हंगामा किया। उन्होंने बयान को किसान विरोधी बताकर सांसद को भाजपा से निष्कासित करने की मांग की। इस संबंध में एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा।
प्रदेश अध्यक्ष नितेश पंवार ने कहा कि भाजपा सांसद की ओर से किसानों पर विवादित टिप्पणी की गई है। इसे लेकर किसान शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने बृहस्पतिवार को इसके विरोध में कमिश्नरी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सांसद का पुतला दहन करने का प्रयास किया। पंवार ने कहा कि भाजपा किसान विरोधी है।
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उन्होंने कहा कि जो पार्टी किसानों के पसीने का अपमान करे, उस पार्टी को किसानों के वोट मांगने का कोई हक नहीं। उन्होंने एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। इसमें सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा किसानों से माफी मांगने, उनकी सदस्यता समाप्त करने सहित अन्य मांगें की गईं। इस दौरान फरदीन पहलवान, वसीम, जितेंद्र, आयुष, अमजद आदि मौजूद रहे। अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद किसान मेरठ विकास प्राधिकरण में चल रहे धरने में पहुंचे और यहां किसानों को अपना समर्थन दिया।
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