Meerut News: भाजपा ओबीसी और किसान मोर्चा की महानगर कार्यसमिति गठित
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। भाजपा किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अक्षय भड़ाना ने अपनी कार्यसमिति घोषित कर दी है। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की संस्तुति पर सतीश प्रजापति, नरेश गुप्ता, मुकेश धस्माना, सोनू शर्मा, सुमित खटीक, विकांशु बसुटा, क्षय गोयल, अनुपम अरोड़ा को उपाध्यक्ष, रूप किशोर शर्मा, गौरव पंवार, राकेश प्रजापति को महामंत्री, प्रिंस गौड़, दीपक त्यागी, वैभव शर्मा, मोहित पुंडीर, वैभव शर्मा, मोहित पुंडीर, अभिनव चौहान, मयंक राठौर, विनोद पाल, कपिल त्यागी को मंत्री बनाया गया। इनके अलावा गजे सिंह कोषाध्यक्ष, विक्रम शर्मा मीडिया संयोजक, हिमांशु भटनागर सोशल मीडिया संयोजक, अंकुर लोधी आईटी संयोजक बनाए गए हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मनोज वर्मा ने महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी की संस्तुति पर अक्षय चौधरी, हरीश साहू, यतेंद्र बैंसला, सुनीत सैनी, सुरेश लोधी, गुलवीर सिंह, सौरभ प्रजापति, निखिल चपराना को उपाध्यक्ष, हरेंद्र तेवतिया, विशाल वर्मा, विकास भड़ाना को महामंत्री, नीलम गिरि, शिव उपाध्याय, नरेंद्र पाल, नीरज मान, रोहित चौधरी, राहुल लोधी, अंकुर प्रजापति रविंद्र सोलंकी को मंत्री, तरुण वर्मा कोषाध्यक्ष, मोहन लाल वर्मा कार्यालय मंत्री और विवेक खैर मीडिया संयोजक बनाए गए हैं।
विज्ञापन