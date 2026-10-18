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Meerut News: भाजपा ने लावड़ मंडल में शिक्षक एमएलसी संयोजक नियुक्त किए

Sun, 18 Oct 2026 08:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:11 PM IST
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BJP has appointed a coordinator for the Teachers' MLC constituency in the Lawad division.
लावड़। भाजपा ने आगामी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने लावड़ मंडल की जिम्मेदारी मोहन सैनी और अनुज शर्मा को सौंपी है। दोनों को मंडल संयोजक नियुक्त किया गया है। भाजपा ने मेरठ जिले के विभिन्न मंडलों में भी संयोजकों की नियुक्ति की है। इसका उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना है। साथ ही, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना भी है। नवनियुक्त संयोजक मंडल स्तर पर चुनावी गतिविधियों को गति देंगे। वह कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखेंगे और शिक्षक मतदाताओं के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाएंगे। मोहन सैनी और अनुज शर्मा की नियुक्ति पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल रहा। मंडल अध्यक्ष धीर सिंह सैनी और जिला मंत्री अनिल सैनी ने दोनों संयोजकों को बधाई दी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया।
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