Meerut News: बाइक सवार बदमाशों ने युवक से मोबाइल और 10 हजार रुपये लूटे

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। नौचंदी थाना क्षेत्र में सोमवार रात दो बाइकों पर सवार दो बदमाशों ने घर लौट रहे युवक सराय मोड़ निवासी आशु को निशाना बनाकर मोबाइल और नकदी लूट ली। वारदात के बाद आरोपी बाइक लेकर तेजी से भाग गए। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।सराय मोड़ निवासी आशु ने नौचंदी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि वह टीपीनगर में काम करता है। सोमवार रात वह काम खत्म करने के बाद करीब 9 बजे घर लौट रहा था। वह शंभूदास गेट से नौचंदी ग्राउंड की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में दो बाइकों पर सवार दो बदमाश उसके पास पहुंचे। आरोप है कि बदमाशों ने रास्ते में उसे रोक लिया और उसका मोबाइल फोन तथा 10 हजार रुपये लूट लिए।विरोध करने पर बदमाशों ने धमकाया और वारदात को अंजाम देकर दोनों बाइक लेकर भाग गए। घटना से पीड़ित घबरा गया। इसके बाद वह थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का कहना है कि पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।