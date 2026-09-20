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Meerut News: बिग डैडी क्लब ने 127 रन से जीता मैच

Sun, 20 Sep 2026 07:43 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 07:43 PM IST
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Big Daddy Club won the match by 127 runs.
मेरठ। घाट रोड स्थित पंचवटी क्रिकेट मैदान में चल रहे चौथे लेजेंड्स क्रिकेट कप में रविवार को बिग डैडी क्रिकेट क्लब और इंडियन राइजर्स क्लब के बीच मैच हुआ। इसमें बिग डैडी क्लब ने मैच जीता। बिग डैडी क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 233 रन बनाए। इसमें राहुल ने 56, धर्मेंद्र ने 50, रोहित ने 44 रन की पारी खेली। गेंंदबाजी में अवधेश और विवेक ने दो-दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडियन राइजर्स की टीम 106 रन ही बना सकी। बिग डैडी क्लब के गेंदबाज वीर ने पांच विकेट लिए। उन्हे मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद
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