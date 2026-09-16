Meerut News: ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण बैच का शुभारंभ, आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश

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कार्यक्रम में परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी, मेरठ मंडल मान्या चतुर्वेदी, प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य एसएल अग्रवाल, कार्मिक निखिल कुमार और जिला उपाध्यक्ष वीना सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। अतिथियों ने प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर चर्चा की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ब्यूटी पार्लर से जुड़े विभिन्न कार्यों का व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वक्ताओं ने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं रोजगार के अवसर हासिल करने के साथ अपना काम शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

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रोहटा। विकास खंड रोहटा में बुधवार को कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के तहत ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के नए बैच का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला और राष्ट्रीय लोकदल की जिला अध्यक्ष अंजू चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया।