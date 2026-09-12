Baghpat: बड़ौत के हिलवाड़ी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र से मारपीट का आरोप, दो शिक्षिकाओं के खिलाफ शिकायत

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विमलेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शनिवार को विद्यालय में कार्य के दौरान एक शिक्षिका ने उनके साथ मारपीट की। इस दौरान विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्र सीमा ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।आरोप है कि इसके बाद विद्यालय में तैनात दूसरी शिक्षिका ने भी विमलेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। अन्य शिक्षकों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उन्हें बचाया।घटना के बाद विमलेश साथी शिक्षकों को साथ लेकर बड़ौत कोतवाली पहुंचीं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने उनकी शिकायत लेने के बाद उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए सीएचसी भेजा।जांच अधिकारी दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।