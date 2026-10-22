Meerut News: एटीएम चोरी कर उत्तराखंड व मेरठ में निकाले 1.50 लाख रुपये

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में शारदा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से मुंडाली निवासी मदनपाल का केनरा बैंक का एटीएम कार्ड चोरी कर लिया गया। इसके बाद आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर खाते से डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए। आरोपियों ने गोला कुआं स्थित एटीएम से 75 हजार रुपये निकाले, जबकि अगले दिन उत्तराखंड के बहादराबाद स्थित एटीएम से भी 75 हजार रुपये निकाल लिए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।मुंडाली थाना क्षेत्र के मुरलीपुर फूल गांव निवासी मदनपाल ने बुधवार को ब्रह्मपुरी थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि 16 अक्तूबर को उनके बेटे की शादी थी। शादी की खरीदारी करने के लिए वह 18 सितंबर को ब्रह्मपुरी आए थे। पैसे निकालने के लिए वह शारदा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में गए थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने उनका केनरा बैंक का एटीएम कार्ड चोरी कर लिया। आरोप है कि कार्ड चोरी करने के बाद आरोपियों ने उनके खाते से रुपये निकालने शुरू कर दिए।पीड़ित के मुताबिक, 18 सितंबर को आरोपियों ने गोला कुआं स्थित एटीएम से 75 हजार रुपये निकाल लिए। इसके बाद 19 सितंबर को उत्तराखंड के बहादराबाद स्थित एटीएम से भी 75 हजार रुपये निकाल लिए। इस तरह दो दिनों में खाते से आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये निकाल लिए गए। खाते से पैसे कटने का मैसेज से पीड़ित परेशान हो गया। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि बेटे की शादी की तैयारियों और अन्य कार्यों में व्यस्त थे।सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।