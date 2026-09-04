Meerut News: विवाहिता के साथ मारपीट, प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:16 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:16 PM IST
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मुंडाली। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव मेघराजपुर निवासी विवाहिता के साथ पति और ससुर द्वारा मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मुंडाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जान मोहम्मद ने मुंडाली थाना पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बहन रूबीना का विवाह मेघराजपुर निवासी जुल्फिकार के साथ हुआ था। बृहस्पतिवार शाम पति और ससुर सत्तार ने गाली गलौज करते हुए उसकी बहन के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। विरोध किया तो उसे और उसकी बहन को जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने कहा कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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