Meerut News: सीएचसी में तीसरे दिन भी आशाओं का धरना जारी, मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 08:29 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 08:29 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सरूरपुर। सीएचसी प्रभारी डॉ. राघो सिंह के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं का धरना बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तबादला आदेश वापस लेने और मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आशाओं ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का एलान किया है।
आशा कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया कि सीएचसी जिन आशाओं पर अनैतिक आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मुख्य शिकायतकर्ता से साक्ष्य पेश करने की बात कही है। साथ ही निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सीएचसी प्रभारी डॉ. राघो सिंह पर व्यवहार और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की थी। इसके बाद सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने एक सितंबर को डॉ. राघो सिंह का तबादला हेल्थ पोस्ट कैंट कर दिया था।
ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान ने भी मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से शिकायत करने की बात कही है। आशाओं का कहना है कि जब तक डॉ. राघो सिंह के तबादले का आदेश वापस नहीं लिया जाता, उनका धरना जारी रहेगा। ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान का कहना है कि उन्होंने किसी भी आशा पर कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं किसी अधिकारी से शिकायत की है। इस आशा गीता, मीनू, सीमा, पूनम, रीना, पिंकी, पूनम पाल, कोमल समेत अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
सीएमओ डॉ. राम प्रसाद का कहना है कि डॉ. अश्वनी कुमार शुक्रवार को प्रभारी का कार्यभार संभाल लेंगे। उन्होंने धरना समाप्त करने की अपील की।
विज्ञापन
सरूरपुर। सीएचसी प्रभारी डॉ. राघो सिंह के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं का धरना बृहस्पतिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तबादला आदेश वापस लेने और मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। आशाओं ने मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का एलान किया है।
आशा कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कहा गया कि सीएचसी जिन आशाओं पर अनैतिक आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मुख्य शिकायतकर्ता से साक्ष्य पेश करने की बात कही है। साथ ही निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सीएचसी प्रभारी डॉ. राघो सिंह पर व्यवहार और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की थी। इसके बाद सीएमओ डॉ. राम प्रसाद ने एक सितंबर को डॉ. राघो सिंह का तबादला हेल्थ पोस्ट कैंट कर दिया था।
विज्ञापन
ब्लॉक प्रमुख मनोज चौहान ने भी मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से शिकायत करने की बात कही है। आशाओं का कहना है कि जब तक डॉ. राघो सिंह के तबादले का आदेश वापस नहीं लिया जाता, उनका धरना जारी रहेगा। ब्लॉक प्रमुख ठाकुर मनोज चौहान का कहना है कि उन्होंने किसी भी आशा पर कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं किसी अधिकारी से शिकायत की है। इस आशा गीता, मीनू, सीमा, पूनम, रीना, पिंकी, पूनम पाल, कोमल समेत अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
सीएमओ डॉ. राम प्रसाद का कहना है कि डॉ. अश्वनी कुमार शुक्रवार को प्रभारी का कार्यभार संभाल लेंगे। उन्होंने धरना समाप्त करने की अपील की।