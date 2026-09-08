Meerut News: राष्ट्रीय वोविनाम चैंपियनशिप में अर्णव ने जीता कांस्य पदक
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:59 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:59 PM IST
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मोदीपुरम। जम्मू के भगवती नगर इंडोर स्टेडियम में हुई नेशनल वोविनाम चैंपियनशिप में मेरठ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पल्लवपुरम की वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी के छह खिलाडिय़ों ने प्रतिभाग किया। अंडर-14 वर्ग में अर्णव ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी चुनौती दी। एकेडमी के संस्थापक एवं अध्यक्ष सागर कश्यप और चेयरमैन कपिल त्यागी ने अर्णव को बधाई दी। संस्था अध्यक्ष उषा राणा सहित अन्य ने भी शुभकामनाएं दीं। संवाद
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