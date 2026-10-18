फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   An awareness campaign was conducted at the Mansa Devi Temple.

Meerut News: मनसा देवी मंदिर में जागरूकता अभियान चलाया

Sun, 18 Oct 2026 06:35 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
An awareness campaign was conducted at the Mansa Devi Temple.
मेरठ। पहल एक प्रयास स्वयंसेवकों ने रविवार को मनसा देवी मंदिर पर 675वां जागरूकता और स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान नवरात्रों में अष्टमी या नवमी पर चलाया जाता है, जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है।
विज्ञापन

भंडारों के बाद लोग पत्तलें, चम्मच और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। स्वयंसेवकों ने कप्तान पुष्पा चिकारा और कर्नल शैली रस्तोगी के नेतृत्व में पत्तलें और जूठा खाना एकत्रित किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से बात कर उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने झूठे खाने और पत्तल को स्वयं उठाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि जब हम घर साफ रख सकते हैं, तो देवालयों को गंदा क्यों करें। आज के अभियान में हर्षवर्धन राघव, दृष्टि प्रजापति, दैविक प्रजापति, भव्य जैन और उदय चौधरी सहित कई अन्य स्वयंसेवक शामिल रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed