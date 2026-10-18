Meerut News: मवाना पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप, राज्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार

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मवाना। पहाड़पुर निवासी राहुल काकरान ने मवाना खुर्द पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यमंत्री दिनेश खटीक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। काकरान का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमे से नाम निकालने और धाराएं कम करने के नाम पर उनसे पहले ही 20 हजार रुपये वसूल लिए हैं।पीड़ित ने बताया कि 20 हजार रुपये लेने के बावजूद पुलिस का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। पिछले एक महीने से पुलिस उनसे लगातार 30 हजार रुपये की अतिरिक्त मांग कर रही है। रुपये न देने पर आरोपी को जेल भेजने की सीधी धमकी दी जा रही है। राहुल काकरान को मवाना खुर्द पुलिस चौकी पर बार-बार बुलाया जा रहा है, जिससे वह परेशान हैं। परेशान होकर राहुल ने पुलिस द्वारा पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग राज्यमंत्री दिनेश खटीक को सौंपी। राज्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया और डीआईजी को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। सीओ पंकज लवानिया ने कहा कि यदि पुलिस वालों ने ऐसा किया है तो रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी जाएगी।संपत्ति हड़पने का मामलाइस मामले में राहुल काकरान के भाई शामली में तैनात कांस्टेबल कपिल देव ने मवाना थाने में धोखाधड़ी व अन्य संगीन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि राहुल काकरान, विनोद कुमार, सतपाल सिंह, अमित कुमार और सचिन ने फर्जी दस्तावेज व कूटरचित दानपत्र तैयार कराकर संपत्ति हड़पी है।राज्यमंत्री ने दिए जांच के आदेशराज्यमंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि जन समस्याओं की सुनवाई के दौरान गांव पहाड़पुर निवासी राहुल काकरान उनसे मिले। पीड़ित ने उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और पुलिस द्वारा पैसे मांगने के साक्ष्य सौंपे। राज्यमंत्री ने पीड़ित द्वारा दिए गए साक्ष्य को डीआईजी को भेज दिया है। उन्होंने डीआईजी से मामले की जांच कराकर दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने को कहा है।