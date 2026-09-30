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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Allegation of theft of 25,000 from a midwife's bag at the hospital.

Meerut News: अस्पताल में दाई के बैग से 25 हजार रुपये चोरी का आरोप

Wed, 30 Sep 2026 09:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 09:24 PM IST
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Allegation of theft of 25,000 from a midwife's bag at the hospital.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। तहसील रोड स्थित एक अस्पताल में दाई का काम करने वाली महिला के बैग से 25 हजार रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला ने बुधवार को एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी ने सरधना पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
नवाबगढ़ी गांव निवासी शाहजहां ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह तहसील रोड स्थित एक अस्पताल में दाई का काम करती है। 21 सितंबर को उसने अपने बैंक खाते से 25 हजार रुपये निकाले थे। रकम बैग में रखने के बाद शाम करीब छह बजे वह अस्पताल पहुंची और रात करीब दो बजे तक काम किया। इसके बाद वह सो गई। सुबह उठने पर बैग में रखी रकम गायब मिली।
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पीड़िता शाहजहां के अनुसार, उसने अस्पताल संचालक से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कैमरे कई दिन से खराब होने की जानकारी दी गई। महिला का दावा है कि उसने पिछली रात कैमरे चलते हुए देखे थे। इसके बाद उसने रात में उसके साथ काम करने वाले टाउन हॉल रोड निवासी एक युवक पर रुपये चोरी करने का शक जताया। महिला ने सरधना थाने में शिकायत करने का भी दावा किया है। आरोप है कि वहां तैनात दरोगा ने युवक का पक्ष लेते हुए कार्रवाई नहीं की और उसे वापस भेज दिया। सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस जांच कर कार्रवाई करेंगी।
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