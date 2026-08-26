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Meerut News: युवक को बंधक बनाकर पीटने का आरोप, पुलिस ने कराया मुक्त

Wed, 26 Aug 2026 10:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:05 PM IST
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Allegation of holding a youth hostage and beating him; police rescued him.
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। बुलंदशहर जिले के सिरोधन गांव निवासी एक महिला ने आरवीएसएफ केंद्र संचालक पर उसके बेटे को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाना प्रभारी को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
तहरीर के अनुसार महिला का पुत्र अनस आरवीएसएफ केंद्र पर मजदूरी करता है। बुधवार को वह केंद्र संचालक विनय कुमार से अपनी मजदूरी के रुपये मांगने पहुंचा था। आरोप है कि रुपये मांगने पर विनय ने उसके साथ अभद्रता की और मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद उसे बंधक बनाकर कथित तौर पर पीटा गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी।
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घटना की जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बंधन से मुक्त कराया। इसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की। उसने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीओ सौम्या अस्थाना का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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