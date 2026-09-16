फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Allegation of 6 lakh fraud in the name of spare parts business

Meerut News: स्पेयर पार्ट्स कारोबार के नाम पर छह लाख की धोखाधड़ी का आरोप

Wed, 16 Sep 2026 11:09 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Allegation of 6 lakh fraud in the name of spare parts business
पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पर शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई की मांग
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के प्रहलाद नगर निवासी महिला रिंकी ने स्पेयर पार्ट्स के कारोबार में निवेश के नाम पर एक परिवार पर छह लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोपियों ने कारोबार में रकम लगाने पर अच्छा मुनाफा देने का भरोसा दिलाया था। रकम वापस मांगने पर अब उसे और उसके पति को जान से मरवाने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।

प्रहलाद नगर निवासी रिंकी ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पर शिकायत पत्र देते हुए बताया कि रेलवे रोड निवासी एक परिवार ने उसे और उसके पति को स्पेयर पार्ट्स के कारोबार में रुपये लगाने के लिए कहा था। आरोप है कि कारोबार में निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का भरोसा दिलाकर उनसे करीब छह लाख रुपये ले लिए थे। जब महिला ने मुनाफा मांगा तो उसे टाल दिया गया। पीड़िता को खुद के साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ। आरोप है कि रकम वापस मांगने और कानूनी कार्रवाई करने की बात कहने पर आरोपी उसे और उसके पति को धमका रहे हैं। सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि शिकायत पत्र के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

-----------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed