Meerut News: हत्या के प्रयास में वांछित आरोपी मुठभेड़ में घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीमुंडाली। मुंडाली थाना पुलिस ने गला काटकर हत्या करने के प्रयास में वांछित एक आरोपी को मंगलवार रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में पकड़ लिया। आरोपी के पास से घटना में प्रयुक्त छुरी, एक तमंचा व कारतूस बरामद किया।बीती 24 सितंबर को अजराड़ा गांव के जंगल में हापुड़ निवासी मोहम्मद साजिद पुत्र जमील की गला काटकर हत्या करने का प्रयास किया गया था। मुंडाली थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत की गई। पुलिस ने घायल साजिद के साथ ई-रिक्शा पर सवार लोगों की पहचान सीसीटीवी फुटेज दिखाकर कराई तो उन्होंने एक व्यक्ति ग्यासुद्दीन को पहचाना। घायल साजिद की हालत में सुधार होने पर एसीएम मृदुला सिंह ने उसके लिखित बयान दर्ज किए थे, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान पुख्ता होने पर बीते दिन में ग्यासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त छुरी भी बरामद कर ली गई।वहीं मंगलवार रात करीब 1:00 बजे मुंडाली पुलिस अजराड़ा स्थित गंगा एक्सप्रेसवे के काली नदी पुल के नीचे चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना पर पुलिस ने दूसरे आरोपी हापुड़ निवासी कफिल को घेर लिया, जिसमें खुद को घिरा देखकर कफिल ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली कफिल के पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए उपचार के लिए सीएचसी खरखौदा में भर्ती कराया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस बरामद किए हैं।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि मंगलवार रात पुलिस मुठभेड़ में आरोपी कफिल घायल हो गया, जिसे उपचार के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।