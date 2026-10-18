Meerut News: बेटे की हत्या के मामले में नामजद आरोपियों पर धमकी देने का आरोप

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सरधना। महादेव गांव निवासी उत्तम त्यागी ने अपने बेटे की हत्या के मामले में नामजद आरोपितों पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तम त्यागी ने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है।उत्तम त्यागी के अनुसार, उनके बेटे की हत्या के मामले में हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना सेक्टर-17 हुडा में प्राथमिकी दर्ज है। इस मामले में यमुनानगर के जगाधरी निवासी आशीष ठाकुर, हिमांशु, कनिष्का, लक्ष्य और बादल नामजद हैं। उत्तम त्यागी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उक्त आरोपी और उनके गिरोह के अन्य सदस्य सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उन्हें, उनके चचेरे भाई विक्की त्यागी और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि पोस्ट में अगला नंबर उनका होने की बात भी कही जा रही है। इससे परिवार के लोग भयभीत हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है।पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।