फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Accusation of trespassing, assault, and issuing death threats.

Meerut News: घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Wed, 26 Aug 2026 10:12 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 10:12 PM IST
विज्ञापन
Accusation of trespassing, assault, and issuing death threats.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

सरधना। नाहली गांव निवासी धर्मेंद्र सोम ने तीन लोगों पर घर में घुसकर उसकी पत्नी और बहन के साथ गाली-गलौज, मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाना पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
नाहली निवासी धर्मेंद्र सोम ने तहरीर में बताया कि 24 अगस्त की सुबह तीन लोग उसके घर पहुंचे। इनमें दो पुरुष और एक महिला शामिल थी। पीड़ित के अनुसार महिला की पहचान नजराना और नफीस पुत्र के रूप में हुई। तीसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। आरोप है कि तीनों ने घर में घुसकर धर्मेंद्र की पत्नी और बहन के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। आरोपी उसके बारे में पूछा और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर भाई अशोक सोम मौके पर पहुंचे।
विज्ञापन

आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। पीड़ित ने तहरीर में आरोप लगाया कि नफीस और नजराना पहले भी फोन के माध्यम से उसे दो बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। घटना के बाद से वह और परिवार डरा हुआ है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि पुलिस तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed