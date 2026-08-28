Meerut News: पीडीए यात्रा रोकने के लिए मुकदमा दर्ज कराने का आरोप

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सरधना। यूपी मांगे अखिलेश यादव पीडीए यात्रा के आयोजक और सपा नेता फारुख हसन ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि यात्रा को रोकने के उद्देश्य से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने दावा किया कि दबाव के बावजूद यात्रा को बंद नहीं किया जाएगा और जल्द ही इसे दोबारा शुरू किया जाएगा।फारुख हसन ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए के तहत यूपी मांगे अखिलेश यादव यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के माध्यम से पार्टी की नीतियों और पीडीए के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा था। जिसके चलते सत्ता पक्ष के लोगों में बेचैनी है। इसी कारण यात्रा को रोकने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते यात्रा में बाधा डालने का प्रयास किया गया। फारुख हसन ने कहा कि वह किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का अभियान जारी रहेगा। इस दौरान फजर मोहम्मद, गुलबहार आदि मौजूद रहे।