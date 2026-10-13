Meerut News: शादी का झांसा देकर युवती को लाने का आरोप, आधार कार्ड मांगने पर हुआ विवाद

--

--

--

--

--

विज्ञापन

--

--

- सकौती हाईवे पर युवती से मारपीट करते मिला युवक- युवा बजरंग दल के प्रांत प्रमुख ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए दोनों को पुलिस को सौंपासंवाद न्यूज एजेंसीदौराला(मेरठ )। सकौती में मंगलवार को शादी का झांसा देकर युवती को लाने और फिर विवाद होने का मामला सामने आया। दिल्ली-हरिद्वार नेशनल हाईवे-58 पर युवक को युवती के साथ मारपीट करते देख युवा बजरंग दल के प्रांत प्रमुख आदेश चौधरी ने हस्तक्षेप किया। आरोप है कि युवती ने युवक से आधार कार्ड मांगा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। मामला सामने आने के बाद लव जिहाद की आशंका जताई गई। दौराला थाना पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है।आदेश चौधरी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब एक बजे वह सकौती हाईवे पर पहुंचे तो एक युवक युवती को थप्पड़ मार रहा था। उन्हें देखकर युवक रोडवेज बस में बैठकर वहां से चला गया। इसके बाद आदेश चौधरी ने युवती से बातचीत की। युवती ने बताया कि वह अलीगढ़ के सूत मिल चौराहा स्थित शिवाजी पुरम की रहने वाली हिंदू है, जबकि युवक मुस्लिम है। युवती का आरोप है कि युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ लाया था। उसने युवक से आधार कार्ड मांगा तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और युवक ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद आदेश चौधरी ने युवक से फोन पर संपर्क कर उसे मौके पर बुलाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपने सुपुर्द ले लिया। युवक मंसूरपुर का रहने वाला बताया गया है।सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। युवती के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।